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Лига чемпионов

Хвича проявил неуважение к новому тренеру «Наполи»

22 Февраля 2024 • 13:00 Комментировать (1)

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» на своем поле принимал каталонскую «Барселону». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. Голами отметились Виктор Осимхен и Роберт Левандовски.

По ходу второго тайма с поля ушел грузинский полузащитник хозяев Хвича Кварацхелия. Хавбека заменили на 68-й минуте. Как сообщает Football-Italia, футболист был сильно огорчен и отказался пожать руку новому наставнику команды Франческо Кальцоне. Хвича был первым игроком «Наполи», покинувшим стадион.

Кварацхелия пополнил ряды неаполитанского коллектива летом 2022 года. В текущем сезоне он провел 33 встречи, забил шесть мячей и сделал четыре ассиста.

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Комментарии (1) Все комментарии
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CELTIC FROST
22 Февраля 2024 в 13:49
Лучше б играл нормально. а не ни о чем.... пепелац.
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