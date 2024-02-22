Хвича проявил неуважение к новому тренеру «Наполи»

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» на своем поле принимал каталонскую «Барселону». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. Голами отметились Виктор Осимхен и Роберт Левандовски.

По ходу второго тайма с поля ушел грузинский полузащитник хозяев Хвича Кварацхелия. Хавбека заменили на 68-й минуте. Как сообщает Football-Italia, футболист был сильно огорчен и отказался пожать руку новому наставнику команды Франческо Кальцоне. Хвича был первым игроком «Наполи», покинувшим стадион.

Кварацхелия пополнил ряды неаполитанского коллектива летом 2022 года. В текущем сезоне он провел 33 встречи, забил шесть мячей и сделал четыре ассиста.