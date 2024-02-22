«Барселона» катастрофически играет в плей-офф Лиги чемпионов - раскрыта статистика

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов каталонская «Барселона» на выезде встречалась с «Наполи». Поединок завершился вничью со счетом 1:1. Голы забили Левандовски и Осимхен.

Стоит отметить, что у «сине-гранатовых» катастрофическая статистика в последних десяти гостевых играх плей-офф Лиги чемпионов. Команда из Испании одержала всего одну победу при четырех ничьих и пяти поражениях. В этих матчах «Барселона» смогла забить всего четыре мяча.

Последний раз каталонцы побеждали в плей-офф турнира весной 2019 года, когда минимально одолели «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0.