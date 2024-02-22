Лопес оценил шансы в паре «Барселона» - «Наполи» после первого матча

Экс-футболист каталонской «Барселоны» Херард Лопес высказал мнение о результате первого матча против «Наполи» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Встреча прошла в Неаполе и завершилась вничью со счетом 1:1.

«Учитывая увиденное, я полагаю, что «Барселона» будет фаворитом перед ответной игрой. Прежде всего, потому что «сине-гранатовые» играют дома», - передает слова Лопеса пресс-служба УЕФА.

Ответный поединок между «Барселоной» и «Наполи» состоится в столице Каталонии 12 марта. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Победитель противостояния выйдет в ¼ финала.