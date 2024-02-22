Галено оценил победу над «Арсеналом»

Атакующий полузащитник «Порту» Вандерсон Галено пообщался с журналистами после домашней победы над лондонским «Арсеналом» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. На его счету единственный гол.

«Победный гол – заслуга всей команды. Мы показали хорошую игру, отлично защищались и оставили все силы на поле. Я очень рад. «Порту» постарается повторить успех в ответной встрече. Выложимся по максимуму», - передает слова бразильца пресс-служба УЕФА.

Напомним, что ответный поединок состоится в первой половине марта на стадионе «Эмирейтс». Победитель двухматчевого противостояния станет участником четвертьфинала Лиги чемпионов.