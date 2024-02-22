Консейсау прокомментировал победу над «Арсеналом»

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА лондонский «Арсенал» на выезде уступил «Порту» (0:1), пропустив гол в добавленное время. Своим мнением по этому поединку поделился главный тренер «драконов» Сержиу Консейсау.

«Мы должны быть довольны результатом и своей игрой. У команды не было проблем с настроем на матч. Это был отличный матч уровня Лиги чемпионов. Наш соперник больше владел мячом, но мы были острее в атаке. Команда реализовала все наши задумки. Мои поздравления с победой», - цитирует специалиста пресс-служба УЕФА.

Добавим, что ответный матч состоится на стадионе в Лондоне в следующем месяце.