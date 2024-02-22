​«Барселона» сыграла свой 300-й матч в Лиге чемпионов

В Европе состоялись заключительные матчи первого раунда 1/8 финала Лиги чемпионов, «Наполи» принимал дома «Барселону» и добился ничьей. Таким образом, отметить приличествующим образом юбилей у команды Хави Эрнандеса не получилось.

А речь идет - ни много ни мало - о 300-м матче «Барселоны» за всю историю выступлений в самом престижном клубном турнире футбольной Европы. Правда, не за все времена, а лишь начиная с сезона 1992/1993, когда турнир стал называться «Лигой чемпионов» официально - до этого его величали Кубок чемпионов.

В 300 матчах «Барселона» выиграла 176 раз, 69 раз сыграла вничью, а также 56 раз проиграла, в том числе и российским клубам (ЦСКА и «Рубину», в частности).