Жуан Жезус: «Шансы остаются равными»

В Европе состоялись заключительные матчи первого раунда 1/8 финала Лиги чемпионов, итальянский «Наполи» очень хотел обыграть «Барселону», но не сумел сделать это - матч закончился со счетом 1:1. Своими мыслями о прошедшей игре поделился бразильский защитник неаполитанского клуба Жуан Жезус:

- Мы провели сильный матч против очень сильного соперника. Конечно, в ответном матче будем стремиться к победе. Я считаю, что шансы остаются равными - 50 на 50, - цитирует слова Жезуса calcionapoli1926.it.

Ответный матч состоятся двенадцатого марта в каталонской столице - Барселоне.