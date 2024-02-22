​Замбо-Ангисса: «Мы можем пройти «Барселону»

В Европе состоялись заключительные матчи первого раунда 1/8 финала Лиги чемпионов, «Наполи» неожиданно хорошо сыграл против «Барселоны», добыв ничью на своем поле. Более того, в стане итальянского клуба царит воодушевление - так, полузащитник Андре-Франк Замбо-Ангисса уверен в том, что у его коллег по команде есть все шансы пройти каталонского гранда.

- У нас есть шансы пройти «Барселону», когда удается сыграть в свой футбол, мы можем обыграть кого угодно. Я верю в нашу команду, - заявил Замбо-Ангисса.

Ответный матч состоятся двенадцатого марта в столице Каталонии.