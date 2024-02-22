Левандовски: «Мы расслабились после гола, «Наполи» реализовал свой единственный момент»

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски поделился впечатлениями после матча против «Наполи» (1:1).

35-летний поляк вывел свою команду вперёд на 60-й минуте встречи, но хозяева поля смогли избежать поражения благодаря точному удару Виктора Осимхена.

«Мы хорошо провели первый тайм и должны были забить ещё один-два гола, но это футбол. Мы расслабились, когда повели в счёте, а «Наполи» пошёл в атаку. Соперник реализовал свой единственный момент.

Плохой результат для нас, но впереди ответный домашний матч, который мы, надеюсь, выиграем», – заявил в послематчевом интервью Роберт Левандовски.