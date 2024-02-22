​Голкипер «Наполи»: «Доволен нашим выступлением»

В Европе состоялись заключительные матчи первого раунда 1/8 финала Лиги чемпионов, «Наполи» принимал дома «Барселону» и добился ничьей. Голкипер «Наполи» Алекс Мерет прокомментировал итоги игры, он признался, что доволен ее исходом и выступлением своих коллег по команде.

- Очень доволен тем, что сделала наша команда. Мы действовали смело, могли избежать пропущенного гола. Во втором тайме смогли вернуться в игру, мы высоко встречали «Барселону», получив от тренера дополнительные инструкции на тактическом уровне, - цитирует слова Мерета calcionapoli1926.it.

Ответный матч состоятся двенадцатого марта.