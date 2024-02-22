Анри обратился к Хави: «С тобой может сравниться только Пеп»

Тьерри Анри выразил поддержку Хави Эрнандесу после матча «Барселоны» против «Наполи».

Каталонцы не удержали победу в первом поединке 1/8 финала – 1:1. Ответная игра пройдёт на поле «сине-гранатовых» 12 марта.

После завершения встречи Анри, работающий телеэкспертом, обратился к Хави в ходе послематчевого интервью: «Привет, Хави, мой друг. Меня не волнует, что говорят люди. Я впечатлён твоей работой в «Барсе». Ты выиграл чемпионат, ты многому научил меня в футболе. Для меня твой мозг не имеет себе равных. Только Пеп [Гвардиола] может сравниться с тобой с точки зрения видения игры», – передаёт Barca Universal обращение Анри.

Напомним, что Хави покинет пост рулевого «Барселоны» по окончании сезона.