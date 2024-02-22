Наставник «Наполи»: «Поздравил команду с увиденной волей к победе»

В Европе состоялись заключительные матчи первого раунда 1/8 финала Лиги чемпионов, «Наполи» принимал дома «Барселону» и добился пристойного, учитывая положение вещей в клубе, результата. После игры новый наставник клуба Франческо Кальцона прокомментировал итоги игры:

- Впереди много работы, но хочется поздравить команду с волей к победе, которую я увидел в их выступлении. Мы должны двигаться вперед в тактическом плане. В конце матча даже была мысль, что можем победить, и это очень хороший сигнал для данного момента, - цитирует слова Кальцоны calcionapoli1926.it.

Ответный матч состоятся двенадцатого марта.