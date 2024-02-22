Гюндоган сравнил Левандовски и Осимхена

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган сравнил своего одноклубника Роберта Левандовски с форвардом «Наполи» Виктором Осимхеном.

Именно звёздные нападающие и стали авторами голов своих команд в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1). Левандовски отличился на 60-й минуте, Осимхен – на 75-й.

«Мы говорим о двух отличных нападающих, которые знают, как забивать. Роберт вписывается в наши тактические построения и умеет реализовывать голевые моменты. Осимхен здорово уходит от опеки защитников. Оба – хорошие игроки», – заявил в послематчевом интервью Гюндоган.

12 марта «Барселона» примет «Наполи» в родных стенах в ответном матче.