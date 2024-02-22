Хави: «Барселона» доминировала и заслуживала победу в матче с «Наполи»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес считает, что его команда заслуживала большего.

Команды забили друг друга по голу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, который прошёл в Неаполе. Гости открыли счёт на 60-й минуте усилиями Роберта Левандовски, а на 75-й Виктор Осимхен установил на табло окончательный результат.

«Мы доминировали и заслуживали выиграть. «Наполи» забил, реализовав свой единственный момент за всю игру. Это немыслимо, но это Лига чемпионов.

Наш план сработал хорошо: мы хорошо действовали позиционно, здорово прессинговали. К сожалению, мы не получили того, что заслуживали. Сегодня, как и на протяжении всего сезона, мы были недостаточно эффективны», – приводит Barca Universal слова Хави.