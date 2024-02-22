Ди Лоренцо – о ничьей с «Барселоной»: «Хорошая игра против сильного соперника»

Капитан «Наполи» Джованни ди Лоренцо оценил выступление своей команды в домашнем поединке против «Барселоны» (1:1).

Неаполитанцы ушли от поражения благодаря голу Виктора Осимхена, забитому на 75-й минуте. Незадолго до этого открыли счёт усилиями Роберта Левандовски. Ответная игра состоится 12 марта на поле гранда Ла Лиги.

«Хорошее выступление против сильной команды, в которой много чемпионов. Нам удалось реализовать кое-что из того, что отрабатывалось на предматчевой тренировке. Мы должны прибавлять, но шаг вперёд уже сделан. Судьба противостояния не решена.

Осимхен – настоящий чемпион, он вернулся с правильным настроем. Он поможет нам, как и Распадори с Симеоне. Тренеру есть из кого выбирать», – цитирует Football Italia ди Лоренцо.