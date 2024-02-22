Араухо: «Барселону» не устроила ничья с «Наполи»

Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо рассказал, что думает об исходе первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи» (1:1).

«Сине-гранатовые» повели в счёте на 60-й минуте благодаря голу Роберта Левандовски, но не удержали преимущество – гол Виктора Осимхена спас хозяев поля от поражения.

«Это обидная ничья, мы не можем быть удовлетворены. Пропущенный гол очень расстраивает. Ответный матч состоится дома, у нас хорошая команда, и мы должны показать, на что способны. Нам нужно было замедлить игру, реже терять мяч. Мы сделаем всё возможное, чтобы пройти дальше», – цитирует Barca Universal Араухо.

Ответная встреча «Барселоны» против «Наполи» состоится 12 марта.