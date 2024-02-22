Тер Штеген сравнялся с Вальдесом по пропущенным голам в Лиге чемпионов за «Барселону»

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген не сумел сохранить ворота в неприкосновенности в матче против «Наполи».

Роберт Левандовски вывел каталонский коллектив вперёд, открыв счёт в выездном матче 1/8 финала на 60-й минуте, однако спустя четверть часа неаполитанцы ответили – отличился Виктор Осимхен. Как отмечает журналист Педро Мартин, этот пропущенный гол стал для тер Штегена девяностым в составе «Барселоны» в рамках Лиги чемпионов – наивысший показатель наряду с Виктором Вальдесом. При этом испанский экс-вратарь провёл 110 игр, а немец – 81.

Ответная встреча «Барселоны» против «Наполи» состоится 12 марта в Каталонии.