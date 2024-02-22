Беззубые атаки и похожие голы: «Барселона» и «Наполи» разошлись миром в первом матче плей-офф ЛЧ

«Барселона» и «Наполи» сыграли в рамках плей-офф Лиги чемпионов. Матч 1/8 финала состоялся 21 февраля на стадионе «Диего Армандо Марадона».

В прошлом году афиша «Наполи» - «Барселона» могла бы претендовать и на финал Лиги чемпионов, но в этом сезоне кризис накрыл обе команды. Хави принёс Каталонии чемпионство, после чего прогресса не последовало. Уже известно, что «Барселона» будет искать нового тренера летом. «Наполи» штормит куда сильнее. Ту команду, что выносила всех в Италии уже никто не помнит. После Спалетти пришёл Руди Гарсия, потом Мадзарри, но и он не досидел до матча с «Барселоной». «Наполи» так плох, что свалился к середине турнирной таблицы Серии А.

С новым наставником Франческо Кальцоной «Наполи» рисковать не стал. Вот вообще не стал. За первый тайм ноль ударов в сторону ворот, давно мы не видели такой беззубый Неаполь. «Барселона» захватила инициативу, очень много играла в пас, но и тут особых дивидендов не было. Опасные забегания Педри и Ямаля блокировались в последний момент, пробить испанцам не давали.

Красиво сыграл Левандовски, открывший счёт опасным моментам. После резвого прохода и прострела Жоау Канселу поляк пробил пяткой, но Мерет закрыл «домик», парировав ногой. Почти тут же случился удар Илкая Гюндогана из-за пределов штрафной площади. Немец закрутил близко к «девятке», но Мерет и тут выручил «Наполи». Этот всплеск активности «Барселоны» порадовал заскучавшего нейтрального зрителя, но оказался всего лишь всплеском.

Тактические бодания тренеров продолжались, команды максимально осторожничали. Складывалось ощущение, что мы смотрим «Интер» - «Атлетико», но нет, даже эти команды вчера сыграли веселее. Час мучений всё-таки закрыла «Барселона», слишком прижавшийся «Наполи» получил пробоину. Педри сыграл к линии штрафной площади, там Левандовски прокинул себе мяч правее и пробил из-под распластавшегося защитника. Мяч полетел в противоход Мерету и оказался в сетке – 0:1.

«Барселона» забила и отпустила вожжи. А зря, взбрыкнуть этот «Наполи» способен. Серия позиционных атак завершилась зеркальным голом. Прошло 15 минут, прошла передача Замбо-Ангиссы на линии штрафной площади, а там уже Виктор Осимхен сбросил с плеч Иньиго Мартинеса и с правой ноги пробил в противоход тер Штегену – 1:1. Это был первый удар «Наполи» в створ. Кстати, на последние минуты Кальцона полностью сменил атаку, убрав Осимхена и Политано. Ранее был заменён Хвича.

Могли хозяева даже победу вырвать, когда на кросс Распадори от угла поля откликнулся Замбо-Ангисса. Но пробил рядом со штангой. В Неаполе справедливая, но скучная ничья, которая фаворитом противостояния делает «Барселону». Но таким, неявным фаворитом.