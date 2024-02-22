Левандовски побил рекорд Месси в плей-офф Лиги чемпионов

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски отметился уникальным достижением.

Польский футболист открыл счёт в выездном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи», поразив ворота на 60-й минуте. Согласно информации Opta, Левандовски (35 лет и 184 дня) стал самым возрастным автором гола в составе «Барселоны» в рамках плей-офф самого престижного еврокубка за всю историю. Прежним рекордсменом «сине-гранатовых» был Лионель Месси, забивший в марте 2021 года в поединке против «ПСЖ» в возрасте 33 лет и 259 дней.

Роберт Левандовски выступает за «Барселону» с лета 2022 года. Лионель Месси покинул клуб годом ранее.