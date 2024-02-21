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«Наполи» ни разу не пробил по воротам «Барселоны» в первом тайме – антирекорд ЛЧ последних лет

21 Февраля 2024 • 23:58 Комментировать
Наполи
1:1
Барселона
1 2.75 X 3.50 2 2.50
2-й тайм

«Наполи» не доставил серьёзных проблем обороне «Барселоны» в первом тайма матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

Хозяева поля ни разу не пробили по воротам «сине-гранатовых» до ухода на перерыв, в то время как коллектив Хави Эрнандеса совершил семь попыток. Счёт в первом тайме так и не было открыт.

Таким образом, «Наполи» стал лишь второй за последние десять лет командой, не нанесшей ни одного удара в первой половине домашнего матча плей-офф Лиги чемпионов, о чём сообщает MisterChip. Предыдущий подобный случай датирован 2021 годом, когда «Боруссия» Мёнхенгладбах не сумела провести ни одной попытки удара во встрече 1/8 финала с «Манчестер Сити». «Горожане» выиграли противостояние с общим счётом 4:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Боруссия Мёнхенгладбах Наполи ещё теги

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