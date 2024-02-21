Новый тренер «Наполи»: «Я многого жду от Осимхена в игре с «Барселоной»

Главный тренер «Наполи» Франческо Кальцона прокомментировал возвращение в состав нападающего Виктора Осимхена.

Лидер атаки неаполитанцев сыграет свой первый матч на клубном уровне с конца прошлого года – он попал в стартовый состав на игру против «Барселоны». Встреча состоится в Италии в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Осимхен – игрок мирового класса, поэтому я жду от него многого. Он убедил меня в том, что находится в хорошей форме.

Я хочу, чтобы сегодня мы взяли на себя инициативу. «Барселона» – очень серьёзный оппонент, мы должны реагировать, когда на нас будут оказывать давление», – цитирует Football Italia Кальцону, сменившего Вальтера Маццарри прямо перед матчем.