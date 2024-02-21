Ямаль стал самым молодым игроком в истории плей-офф Лиги чемпионов

Полузащитник «Барселоны», молодой Ламин Ямаль побил рекорд Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Opta Sports, испанец стал самым молодым игроком в истории плей-офф самого престижного по статусу еврокубка. Ямаль появится в грядущем матче «Барсы» против «Наполи» в стартовом составе своей команды в возрасте 16 лет и 223 дней.

Напомним, что «Барселона» уже огласила свой состав на грядущий матч. Ознакомиться с ним можно здесь.

Текстовую трансляцию игры «Наполи» - «Барселона» проведёт наш портал. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени!