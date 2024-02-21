Ямаль и Левандовски – в старте «Барселоны» на игру с «Наполи»

Вечером среды состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов в паре двух действующих чемпионов – Италии и Испании, а именно «Наполи» и «Барселоны».

За час до игры «блауграна» в соцсетях опубликовала свой состав на игру. Он выглядит так:

Тер Штеген, Кунде, Араухо, Мартинес, Канселу, Педри, Гюндоган, Кристенсен, де Йонг, Ямаль, Левандовски.

Напомним, что следить за ходом грядущего мачта можно в текстовой трансляции от нашего портала. Старт игры запланирован на 23:00 по московскому времени.

Отметим, что этот матч станет первым для нового главного тренера «Наполи» Франческо Кальцоны.