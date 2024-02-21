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«Если Кварацхелия перейдёт в «Барселону», за неё будет болеть вся Грузия» — Деметрадзе

21 Февраля 2024 • 20:46 Комментировать
Наполи
...
Барселона
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Через 1 ч. 18 мин.

Экс-игрок «Локомотива» Георгий Деметрадзе поделился комментарием о возможном переходе грузинского нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии в «Барселону».

«Я не могу верить слухам про возможный переход Хвичи в «Барселону». Сегодня болеем за «Наполи», а если Кварацхелия перейдет в «Барселону», за нее будет болеть вся Грузия», — приводит слова Деметрадзе «Чемпионат».

Сегодня, 21 февраля, «Наполи» примет у себя дома «Барселону» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало поединка запланировано на 23:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую онлайн-трансляцию поединка, которая будет доступна на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Наполи Георгий Деметрадзе Хвича Кварацхелия ещё теги

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