Нико Бастоне, журналист из Неаполя, в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Наполи» и «Барселоной».

- Я правда не знаю, чего ожидать от этой игры. У команды сменился тренер за день до игры в Лиге чемпионов, это сумасшествие. Новый главный тренер Франческо Кальцона работал со Спаллетти, знает некоторых игроков «Наполи» по совместной работе, но он ни разу не работал главным тренером клуба и дебютирует против «Барселоны», это что-то невероятное.

- Что по поводу Гамшика, которого Кальцона хотел видеть в штабе?

- Это ерунда, у Гамшика нет тренерской лицензии, он не хочет быть помощником тренера, по крайней мере сейчас. Он живёт в Словакии, руководит своей академией и хочет быть ближе к семье. Де Лаурентис хотел бы возвращения Гамшика, он важная фигура для Неаполя, но это нереально.

Матч «Наполи» — «Барселона» состоится сегодня, 21 февраля, в Неаполе. Начало — в 23:00 по московскому времени.