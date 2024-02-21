Андронов назвал фаворита матча «Наполи» - «Барселона»

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов состоится первый поединок между «Наполи» и каталонской «Барселоной». Свой прогноз на эту встречу сделал известный комментатор Алексей Андронов.

«Барселона» - фаворит. Не знаю насчет чистой победы. Вполне возможно, что ее устроит ничья здесь. Поэтому я предлагаю поставить на «Барселону» с форой (0)», - приводятся слова Андронова на страницах «РБ Спорта».

Матч «Наполи» и «Барселоны» состоится на стадионе в Неаполе сегодня, 21 февраля. Начало игры запланировано в 23:00 по московскому времени. Подробную текстовую онлайн-трансляцию организует Liveresult.ru.