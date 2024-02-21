Балахнин рассказал, стоит ли ждать красивый футбол в матче «Наполи» – «Барселона»

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин рассказал, чего ожидать от первого матча между «Наполи» и «Барселоной» в ⅛ финала Лиги чемпионов. Поединок состоится сегодня в Италии в 23:00 по московскому времени.

«Красивого футбола нам стоит ожидать. Ведь и та, и другая команда, особенно это касается «Барселоны», всё равно использует зрелищный футбол», – сказал Балахнин в беседе с Vprognoze.ru.

Напомним, «Наполи» в понедельник уволил своего главного тренера Вальтера Маццарри и пригласил на его место Франческо Кальцону. «Партенопеи» располагаются на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Италии.