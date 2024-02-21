Генич дал прогноз на голы в матче «Порту» и «Арсенала»

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов лондонский «Арсенал» на выезде встретится с «Порту». Своим мнением по этому противостоянию поделился футбольный комментатор Константин Генич.

«Вряд ли эта игра получится сверхоткрытой. Но «Порту» какой-нибудь стандарт может реализовать. Я сомневаюсь, что оборона «Арсенала» пропустит больше двух. Мой прогноз «Порту» забьет 1 или 2 гола», - передает слова комментатора «РБ Спорт».

Поединок «Порту» против «Арсенала» состоится в Португалии на стадионе «Драгау» в среду, 21 февраля. Начало встречи запланировано в 23:00 по московскому времени.