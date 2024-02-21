Титов назвал победителя матча «Порту» - «Арсенал»

Экс-игрок сборной России и московского «Спартак» Егор Титов дал комментарий по поводу предстоящего матча между «Порту» и лондонским «Арсеналом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Порту» может забить на своем поле, но пропустит наверняка больше. В атаке «Арсенала» просто не знаешь, кого нужно держать. Я ставлю на победу «Арсенала» и тотал больше 1,5», - приводит слова эксперта «РБ Спорт».

Первый матч состоится в Португалии сегодня, 21 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи пройдет на Liveresult.ru.