Игроки «Барселоны» верят, что выиграют Лигу чемпионов

В каталонской «Барселоне» не согласны со статусом андердога в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА. Согласно сведениям журналистов Diario Sport, футболисты «сине-гранатовых» уверены, что могут удивить скептиков, которые не верят в успех команды.

По мнению игроков «Барселоны», они способны добиться успеха в матчах плей-офф. Лидеры клуба Марк-Андре тер Штеген, Илкай Гюндоган и Роберт Левандовски уверены, что при правильном подходе все может получиться.

В 1/8 финала Лиги чемпионов подопечные Хави Эрнандеса встретятся с «Наполи». Первый матч пройдет сегодня, 21 февраля, в Неаполе.