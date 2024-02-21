Генич предложил интересную ставку на матч «Наполи» - «Барселона»

Популярный комментатор Константин Генич высказал мнение относительно первого матча «Наполи» и «Барселоны» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

«У «Наполи» хорошая статистика в домашних матчах по ударам в створ. В среднем дома «Наполи» наносит по 6-7 ударов в створ. Я бы выбрал вариант с тоталом «Наполи» по ударам в створ больше 4,5», - передает слова Константина «РБ Спорт».

Матч состоится на стадионе в Неаполе сегодня, 21 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию противостояния организует Liveresult.ru.