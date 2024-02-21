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Титов сделал прогноз на матч «Наполи» и «Барселоны»

21 Февраля 2024 • 12:29 Комментировать

Бывший полузащитник московского «Спартака» и национальной сборной России Егор Титов поделился мнением насчет первого матча между «Наполи» и каталонской «Барселоной» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Каталонцы забьют, могут и больше одного мяча. В то же время и хозяева при переполненных трибунах будут стараться атаковать. Выберу ставку - «Барселона» не проиграет и тотал больше 1,5», - приводит слова эксперта «РБ Спорт».

Матч «Наполи» против «Барселоны» состоится на стадионе в Неаполе сегодня, 21 февраля. Начало поединка запланировано в 23:00 по московскому времени.

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