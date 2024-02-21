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Лига чемпионов

Джокер Арнаутович, бомбардир де Йонг, антирекорд «Атлетико», заработок «Интера»

21 Февраля 2024 • 11:13 Комментировать
ПСВ
1:1
Боруссия Д

Ни Гризманн, ни Мората не порешали

Действующий серебряный призёр Лиги чемпионов принимал команду, провалившую прошлый еврокубковый сезон. «Атлетико» сыграл более основным составом, чем последний раз в чемпионате Испании. Симеоне выпустил в старте Гризманна и де Пауля, потом на замену – восстановившегося от травмы Морату. Но это не помогло «матрасникам» увезти хотя бы ничью с «Сан-Сиро».

Не сказать, чтобы гости играли всё время только от обороны, но крен такой у них был. «Интер» понимал, что ему лучше ехать в Мадрид с преимуществом, поэтому постарался и ближе к концовке забил победный мяч. Провёл его Арнаутович, не являющийся основным игроком команды Симоне Индзаги. Кстати, в крайнем туре чемпионата Италии он также забил после выхода на замену – в ворота «Салернитаны».

Джокер в рукаве

Против «Атлетико» Арнаутович вышел в перерыве вместо Тюрама, которого Индзаги убрал с поля предположительно из-за травмы. Судя по тому, как Марко не реализовал два голевых момента, было ясно, почему его не выпускают в основе. Но на 79-й минуте всё-таки именно он сделал разницу. А «Атлетико» так ни разу и не пробил в створ из семи попыток. До этого в Лиге чемпионов «Интер» не допускал ударов в створ своих ворот в ноябре 2006 года в игре с лиссабонским «Спортингом».

«Атлетико» поставил клубный антирекорд. «Индейцы» не оставляли свои ворота в неприкосновенности в восьми подряд гостевых матчах Лиги чемпионов. Здесь речь идёт именно о пропущенных голах, а не об ударах в створ. Вживую со стадиона победу «Интера» увидели 73 709 болельщиков. Выручка составила 9 218 859 евро, и это второй максимальный показатель в истории «нерадзурри» после весеннего домашнего дерби с «Миланом» в рамках Лиги чемпионов.

Мален – как Роббен, де Йонг круче ван Нистелроя

ПСВ из Эйндховена сыграл в плей-офф Лиги чемпионов впервые за восемь лет. Команда Петера Боса не использовала в первом тайме свои возможности, и «Боруссия» выиграла его благодаря голу Дониэлла Малена. Он забил в ворота бывшего клуба. Мален стал первым за семь с лишним лет нидерландским футболистом, поразившим ворота команды из своей страны. До этого Арьен Роббен отличался за «Баварию» против ПСВ в октябре 2016 года. Если же брать именно плей-офф, то здесь Мален в этом плане стал первооткрывателем. И свой гол он не стал праздновать.

Второй тайм в Эйндховене минимально выиграл уже ПСВ – поэтому в итоге получилась ничья. Хуммельс заработал пенальти на Тильмане, и после проверки ВАРа хозяева реализовали одиннадцатиметровый. С точки забил Люк де Йонг, ставший единоличным лучшим бомбардиром ПСВ в истории Лиги чемпионов. Теперь у него девять мячей за эту команду в рамках ЛЧ, а у завершившего карьеру Рууда ван Нистелроя осталось восемь. Ответный матч в Дортмунде будет сыгран с чистого листа, поскольку гостевые голы в плей-офф еврокубках больше не имеют повышенного веса.

Кирилл Иванцов

Какие две команды из этих пар пройдут в 1/4 финала Лиги чемпионов?
«Интер» и «Боруссия» Д «Интер» и ПСВ «Атлетико» и «Боруссия» Д «Атлетико» и ПСВ
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Интер Милан Атлетико Мадрид Боруссия Дортмунд ПСВ Марко Арнаутович Лига Чемпионов Люк Де Йонг Дониэлл Мален ещё теги

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