Джокер Арнаутович, бомбардир де Йонг, антирекорд «Атлетико», заработок «Интера»

Ни Гризманн, ни Мората не порешали

Действующий серебряный призёр Лиги чемпионов принимал команду, провалившую прошлый еврокубковый сезон. «Атлетико» сыграл более основным составом, чем последний раз в чемпионате Испании. Симеоне выпустил в старте Гризманна и де Пауля, потом на замену – восстановившегося от травмы Морату. Но это не помогло «матрасникам» увезти хотя бы ничью с «Сан-Сиро».

Не сказать, чтобы гости играли всё время только от обороны, но крен такой у них был. «Интер» понимал, что ему лучше ехать в Мадрид с преимуществом, поэтому постарался и ближе к концовке забил победный мяч. Провёл его Арнаутович, не являющийся основным игроком команды Симоне Индзаги. Кстати, в крайнем туре чемпионата Италии он также забил после выхода на замену – в ворота «Салернитаны».

Джокер в рукаве

Против «Атлетико» Арнаутович вышел в перерыве вместо Тюрама, которого Индзаги убрал с поля предположительно из-за травмы. Судя по тому, как Марко не реализовал два голевых момента, было ясно, почему его не выпускают в основе. Но на 79-й минуте всё-таки именно он сделал разницу. А «Атлетико» так ни разу и не пробил в створ из семи попыток. До этого в Лиге чемпионов «Интер» не допускал ударов в створ своих ворот в ноябре 2006 года в игре с лиссабонским «Спортингом».

«Атлетико» поставил клубный антирекорд. «Индейцы» не оставляли свои ворота в неприкосновенности в восьми подряд гостевых матчах Лиги чемпионов. Здесь речь идёт именно о пропущенных голах, а не об ударах в створ. Вживую со стадиона победу «Интера» увидели 73 709 болельщиков. Выручка составила 9 218 859 евро, и это второй максимальный показатель в истории «нерадзурри» после весеннего домашнего дерби с «Миланом» в рамках Лиги чемпионов.

Мален – как Роббен, де Йонг круче ван Нистелроя

ПСВ из Эйндховена сыграл в плей-офф Лиги чемпионов впервые за восемь лет. Команда Петера Боса не использовала в первом тайме свои возможности, и «Боруссия» выиграла его благодаря голу Дониэлла Малена. Он забил в ворота бывшего клуба. Мален стал первым за семь с лишним лет нидерландским футболистом, поразившим ворота команды из своей страны. До этого Арьен Роббен отличался за «Баварию» против ПСВ в октябре 2016 года. Если же брать именно плей-офф, то здесь Мален в этом плане стал первооткрывателем. И свой гол он не стал праздновать.

Второй тайм в Эйндховене минимально выиграл уже ПСВ – поэтому в итоге получилась ничья. Хуммельс заработал пенальти на Тильмане, и после проверки ВАРа хозяева реализовали одиннадцатиметровый. С точки забил Люк де Йонг, ставший единоличным лучшим бомбардиром ПСВ в истории Лиги чемпионов. Теперь у него девять мячей за эту команду в рамках ЛЧ, а у завершившего карьеру Рууда ван Нистелроя осталось восемь. Ответный матч в Дортмунде будет сыгран с чистого листа, поскольку гостевые голы в плей-офф еврокубках больше не имеют повышенного веса.

Кирилл Иванцов