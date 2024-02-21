Лино объяснил, почему «Атлетико» проиграл «Интеру»

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА мадридский «Атлетико» на выезде встречался против миланского «Интера». «Матрасники» потерпели минимальное поражение со счетом 0:1. Об этом поединке высказался защитник испанского клуба Самуэл Лино.

«Лига чемпионов – лучший клубный турнир в мире. Да, мы проиграли первый матч, но нужно забыть об этом. Мы должны разобрать индивидуальные ошибки, ведь именно они позволили сопернику угрожать нашим воротам», - приводит слова защитника пресс-служба УЕФА.

Ответный поединок состоится на стадионе в Мадриде 13 марта. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.