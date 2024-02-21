Арнаутович: «Я получил свой шанс и изменил ситуацию»

Форвард миланского «Интера» Марко Арнаутович пообщался с журналистами после первого матча с мадридским «Атлетико» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. «Нерадзурри» выиграли с счетом 1:0, австриец стал автором единственного гола.

«Я получил свой шанс и изменил ситуацию. Очень рад, что смог отметиться голом. Мы имели много моментов и могли забить больше. Но самое главное – это победа. Теперь нас ждет тяжелый поединок в Испании. При этом у «Интера» есть все шансы, чтобы победить и там», - передает слова нападающего пресс-служба УЕФА.

Ответный матч пройдет 13 марта в Мадриде. Начало запланировано в 23:00 мск.