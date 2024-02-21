Хуммельс — о пенальти в матче с ПСВ: «Не могу поверить, что с помощью VAR можно принимать такие решения»

Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСВ (1:1) подверг критике работу судей, обслуживавших эту встречу.

Напомним, «Боруссия» открыла счёт, однако команда из Эйндховена смогла отыграться благодаря голу Люка де Йонга с пенальти.

«Что за шутка с пенальти против нас. Опять! Я не могу поверить, что с помощью VAR можно принимать такие решения как сегодня, в матчах с «Челси» и «ПСЖ», — цитирует Хуммельса журналист Фабрицио Романо.

Ответный матч между Боруссией и ПСВ состоится 13 марта в Германии. Начало этой встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.