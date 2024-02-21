Веерман считает, что ПСВ сохранил шансы на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов

Полузащитник ПСВ Йоэй Веерман высказался о первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (1:1).

По мнению футболиста, его команда владела преимуществом на протяжении всей игры и сохранила хорошие шансы на выход в четвертьфинал турнира.

«Я думаю, что мы контролировали второй тайм. И в первом тайме у нас было больше шансов. Счёт 1:1 — неплохой вариант. У нас всё ещё есть шанс, но мы могли бы немного облегчить себе задачу», — приводит слова Веермана пресс-служба УЕФА.

Ответный матч между «Боруссией» и ПСВ состоится 13 марта в Германии. Начало этой встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.