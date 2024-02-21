Артета оценил уровень «Порту» перед матчем Лиги чемпионов

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился мыслями касательно первого матча против «Порту» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Я впечатлен игрой «Порту», хорошо знаком с историей этого клуба. У них очень большой опыт выступлений в Лиге чемпионов. Это действительно непростой соперник.

Мы рады, что заслужили место в плей-офф. Это вызов для «Арсенала». Команда рада принять его», - передает слова испанского тренера пресс-служба «канониров».

Первый матч между «Порту» и «Арсеналом» состоится в среду, 21 февраля, на стадионе «Драгау». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.