Шлоттербек прокомментировал ничью в матче ПСВ - «Боруссия»

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» на выезде сыграла вничью с ПСВ со счетом 1:1. Об этом результате высказался защитник «шмелей» Нико Шлоттербек.

«Испытываю смешанные эмоции. Конечно, мы хотели победить, но должны довольствоваться счетом 1:1. На ответной встрече соберется около 80 тысяч болельщиков. Там мы непобедимы. «Боруссии» нужно лучше проявить себя в Дортмунде, мы на это способны», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Ответный поединок пройдет на стадионе в Дортмунде 13 марта. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.