Хуммельс назвал причину, почему «Боруссия» не победила ПСВ

Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс высказался о ничейном результате в поединке против нидерландского ПСВ. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Нам нужно было сыграть более спокойно. Команда слишком сильно поддалась накаленной обстановке. Мы могли победить ПСВ, это было вполне реально. Но нам не хватило владения мячом. В ответной встрече мы должны исправить это. Я уверен, что команда способна прогрессировать», - передает слова защитника пресс-служба УЕФА.

Ответный поединок состоится в Германии 13 марта. Встреча начнется в 23:00 по московскому времени.