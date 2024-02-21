Облак высказался о поражении от «Интера»

Страж ворот мадридского «Атлетико» Ян Облак поделился впечатлениями от первого поединка против миланского «Интера» в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. «Матрасники» уступили на выезде со счетом 0:1.

«Соперник смог забить гол после нашей ошибки. Это нормальное явление в футболе. Нам нельзя опускать голову. Впереди домашний матч, в котором мы должны выложиться по максимуму, чтобы пройти в следующую стадию турнира», - передает слова словенского голкипера пресс-служба УЕФА.

Ответный матч между «Атлетико» и «Интером» состоится в Мадриде 13 марта. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.