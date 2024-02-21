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Терзич оценил шансы «Боруссии» выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов

21 Февраля 2024 • 08:36 Комментировать

Рулевой дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич пообщался с журналистами после первого матча с нидерландским ПСВ (1:1) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«При таком результате все в наших руках. Нам нужно побеждать на своем поле. В первом тайме мы контролировали ход встречи. После перерыва было уже не так хорошо, соперник стал играть лучше. Эта команда не просто так лидирует в Нидерландах. Но у нас есть хорошие шансы выйти в четвертьфинал», - передает слова тренера пресс-служба УЕФА.

Ответный поединок между «Боруссией» и ПСВ состоится 13 марта на стадионе в Дортмунде. Начало - в 23:00 мск.

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Боруссия Дортмунд ПСВ Эдин Терзич ещё теги
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