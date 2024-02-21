Тренер ПСВ подвёл итоги матча с «Боруссией»

Рулевой нидерландского ПСВ Петер Бос прокомментировал ничейный результат поединка 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». Встреча прошла в Эйндховене и завершилась вничью со счетом 1:1.

«Это был равный и напряженный матч. Мы контролировали ход встречи, а соперник не так часто шел в атаку. Жаль, что не получилось забить второй мяч. Тот факт, что это игра Лиги чемпионов, оказал на нас серьезное влияние», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Добавим, что ответный поединок между «Боруссией» и ПСВ состоится в Дортмунде 13 марта. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.