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Лига чемпионов

​«Атлетико» выдал худшую серию в истории своих выступлений в Лиге чемпионов

21 Февраля 2024 • 06:17 Комментировать
Интер Милан
1:0
Атлетико М

В своем первом матче в рамках плей-офф Лиги чемпионов прошлогодний финалист турнира, миланский «Интер», обыграл мадридский «Атлетико». Как оказалось, пропустив гол от Марко Арнаутовича, мадридский клуб установил свой антирекорд за все время выступлений в самом престижном клубном турнире футбольной Европы.

Мадрицы пропускают уже в восьми гостевых матчах кряду в рамках этого турнира, что стало худшей аналогичной серией в истории команды за все время выступлений в Лиге чемпионов. Речь, напомним, идет о клубе, который за последние годы дважды сыграл в финале турнира.

Ответный матч состоится в испанской столице Мадриде через три недели - тринадцатого марта.


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Евро-Футбол.Ру,
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