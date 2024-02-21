​«Атлетико» выдал худшую серию в истории своих выступлений в Лиге чемпионов

В своем первом матче в рамках плей-офф Лиги чемпионов прошлогодний финалист турнира, миланский «Интер», обыграл мадридский «Атлетико». Как оказалось, пропустив гол от Марко Арнаутовича, мадридский клуб установил свой антирекорд за все время выступлений в самом престижном клубном турнире футбольной Европы.

Мадрицы пропускают уже в восьми гостевых матчах кряду в рамках этого турнира, что стало худшей аналогичной серией в истории команды за все время выступлений в Лиге чемпионов. Речь, напомним, идет о клубе, который за последние годы дважды сыграл в финале турнира.

Ответный матч состоится в испанской столице Мадриде через три недели - тринадцатого марта.