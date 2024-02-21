​«Интер» заработал более 9 миллионов евро на билетах на матч с «Атлетико»

В своем первом матче в рамках плей-офф Лиги чемпионов прошлогодний финалист турнира, миланский «Интер», обыграл мадридский «Атлетико». Игра собрала 73 709 болельщиков по официальным данным, и общая выручка от продажи билетов оказалась выше девяти миллионов евро - 9 218 859, если точно.

Как выяснилось, это второй в истории «Интера» единоразовый кассовый сбор за матч в истории «Интера». Больше было заработано лишь в мае прошлого года, когда «Интер» сражался с «Миланом» в полуфинале Лиги чемпионов и сумел побить соперника в обоих матчах.

Ответный матч состоится в испанской столице Мадриде через три недели - тринадцатого марта.