​Люк де Йонг стал лучшим бомбардиром за всю историю ПСВ в Лиге чемпионов

В европейском футболе началась вторая волна матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, ПСВ принимал дортмундскую «Боруссию» и разошелся с ней миром - 1:1. В составе нидерландского клуба гол забил неувядающий Люк де Йонг, который снова вписал свое имя в книгу рекордов команды из Эйндховена.

Дело в том, что он забил свой девятый гол в истории выступлений в Лиге чемпионов в футболке ПСВ, превзойдя, тем самым, не кого-нибудь, а самого Руда ван Нистелроя. Тот забил восемь голов за клуб за все время выступлений в самом престижном клубном турнире европейского футбола.

Ответный матч состоится тринадцатого марта.