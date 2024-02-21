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​Люк де Йонг стал лучшим бомбардиром за всю историю ПСВ в Лиге чемпионов

21 Февраля 2024 • 04:47 Комментировать
ПСВ
1:1
Боруссия Д

В европейском футболе началась вторая волна матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, ПСВ принимал дортмундскую «Боруссию» и разошелся с ней миром - 1:1. В составе нидерландского клуба гол забил неувядающий Люк де Йонг, который снова вписал свое имя в книгу рекордов команды из Эйндховена.

Дело в том, что он забил свой девятый гол в истории выступлений в Лиге чемпионов в футболке ПСВ, превзойдя, тем самым, не кого-нибудь, а самого Руда ван Нистелроя. Тот забил восемь голов за клуб за все время выступлений в самом престижном клубном турнире европейского футбола.

Ответный матч состоится тринадцатого марта.


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