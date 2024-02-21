​Костакурта: «Интер» мог выиграть крупнее»

В своем первом матче в рамках плей-офф Лиги чемпионов прошлогодний финалист турнира, миланский «Интер», обыграл мадридский «Атлетико». Итоги матча прокомментировал ветеран итальянского футбола Алессандро Костакурта, всю жизнь представляющий, прежде всего, недружественный «Милан». Он считает, что подопечные Симоне Индзаги должны были забивать «матрасникам» больше, нежели один-единственный мяч.

- Полностью заслуженная победа. Много ударов по воротам, много возможностей, можно было забивать больше. «Интер» провел красивый, почти выдающийся матч. Мне очень понравилось, как игроки действовали в отборе, просто поразило, - цитирует слова Костакурты fcinter1908.it.

Ответный матч состоится в испанской столице Мадриде через три недели - тринадцатого марта.