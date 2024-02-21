​Бергоми: «Интер» заслужил победу»

В своем первом матче в рамках плей-офф Лиги чемпионов прошлогодний финалист турнира, миланский «Интер», обыграл мадридский «Атлетико». Итоги матча прокомментировал ветеран клуба Джузеппе Бергоми, всю карьеру посвятивший именно «Интеру». Он считает успех подопечных Симоне Индзаги заслуженным.

- У «Интера» было больше шансов, так что я считаю его победу заслуженной. Команда в очередной раз проявила свою зрелость и футбольный интеллект, она была лучше, чем команда Симеоне, - цитирует слова Бергоми fcinter1908.it.

Ответный матч состоится в испанской столице Мадриде через три недели - тринадцатого марта.