​Капелло: «Интер» пройдёт дальше»

В своем первом матче в рамках плей-офф Лиги чемпионов прошлогодний финалист турнира, миланский «Интер», обыграл мадридский «Атлетико». Итоги матча прокомментировал знаменитый итальянский специалист Фабио Капелло, в прошлом тренировавший российскую сборную по футболу. Он выразил уверенность в том, что миланский клуб пройдет в четвертьфинал самого престижного клубного турнира футбольной Европы.

- Барелла сыграл в центре поля должным образом, остальные чуть терялись. У «Интера» были 5-6 шансов, но лишь один гол. Результат мог быть много более весомым. Надо было реализовать больше моментов, но «Интер», думаю, все равно пройдет, - цитирует слова Капелло fcinter1908.it.

Ответный матч состоится в испанской столице Мадриде через три недели - тринадцатого марта.