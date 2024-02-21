​«Интер» не допустил ни одного удара в свои ворота в матче Лиги чемпионов - такого не было с 2006 года

В своем первом матче в рамках плей-офф Лиги чемпионов прошлогодний финалист турнира, миланский «Интер», обыграл мадридский «Атлетико». Итальянский клуб очень хорошо отработал в обороне, не позволив испанскому клубу нанести хотя бы один удар в створ ворот Янна Зоммера.

Столь удачной игры в обороне в матче Лиги чемпионов, самого престижного клубного турнира футбольной Европы, у миланского клуба не было почти восемнадцать лет. В последний раз «Интер» не позволял нанести ни одного удара в створ своих ворот аж в ноябре 2006 года в игре против лиссабонского «Спортинга».

Ответный матч состоится в испанской столице Мадриде через три недели - тринадцатого марта.